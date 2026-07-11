L'enveloppe du ballon, elle, prend forme sur une autre ligne, selon un procédé qui emprunte vraiment à la haute couture. Ouverte pour éviter toute surpression, elle est constituée d'un film polyéthylène transparent d'une finesse extrême, capable de résister à des froids qui dépassent largement ceux des pôles, jusqu'à -60, voire -90°C. Comme des quartiers d'orange, les bandes de film sont soudées entre elles et au ruban mécanique avec une précision absolue. Il faut avoir conscience qu'à la moindre déchirure, la moindre soudure ratée, il faut tout recommencer depuis le début, sur une table de travail qui s'étend, excusez du peu, sur 200 mètres de long.