Cette expérience est évidemment particulièrement, dans le sens où en un seul protocole, que le CNES qualifie lui-même d'unique en son genre, les chercheurs mènent l'équivalent de douze études cliniques en même temps, sur les mêmes volontaires. Tout est observé à la loupe ici, par exemple comment le corps brûle son énergie (métabolisme), comment le cœur et les vaisseaux s'adaptent, mais aussi la mémoire, le stress, les défenses immunitaires, les bactéries intestinales (microbiote), ou encore le lien parfois méconnu entre le cerveau et le système digestif.