Pour produire ces données, les chercheurs de l'étude ont utilisé la centrifugeuse MARS de la JAXA à bord de l'ISS, en exposant les rongeurs à trois niveaux de gravité artificielle pendant 28 jours. À 0,33 g, les muscles ne s'effondrent pas complètement mais les fibres musculaires changent de composition. À 0,67 g, aucune détérioration, aucune perte de force, aucune modification des fibres. En dessous de ce seuil, tout se dégrade.

Lori Ploutz-Snyder, doyenne de la faculté de kinésiologie de l'Université du Michigan et ancienne responsable scientifique du projet exercice et contre-mesures de la NASA, avait de son côté identifié un seuil similaire chez l'humain, entre 0,5 g et 0,75 g, via des vols paraboliques.

Personne ne peut encore confirmer si c'est une coïncidence.

Des études longue durée sur des humains exposés à différents niveaux de gravité partielle seraient nécessaires pour valider ce seuil, des expériences qu'on ne sait pas encore conduire à grande échelle. En attendant, tout astronaute qui passerait plusieurs mois sur Mars travaillerait sous un régime gravitationnel insuffisant, avec du matériel d'entraînement comme seul recours.

Selon Mark Shelhamer, si Mars ne suffit pas à stopper le déconditionnement osseux et musculaire, il faudra embarquer plus de masse et repenser une bonne partie de la logistique de mission.