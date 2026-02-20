Et si la deuxième fois était la bonne ? Ce 19 février, la NASA a complété la répétition générale de sa fusée lourde Space Launch System (SLS). Et le résultat est clairement plus convaincant que lors de la tentative précédente.
Ce test est crucial, d'autant plus qu'il précède un vol habité. Pour rappel, il consiste à remplir entièrement la fusée de ses ergols cryogéniques, simuler toutes les étapes du compte à rebours jusqu'aux dernières secondes avant le décollage, puis interrompre la séquence sans allumage des moteurs afin de vérifier le comportement des systèmes.
Lors du premier essai, la NASA a détecté une fuite d'hydrogène liquide, la poussant à interrompre l'opération et à reporter la mission Artemis II, dont la fenêtre de tir s'ouvrait le 6 février.
Pas de fuite
Cette fois, les équipes sont allées beaucoup plus loin. Les ingénieurs ont chargé plus de 700 000 gallons d'ergols cryogéniques dans les deux étages du lanceur, tout en maintenant les concentrations d'hydrogène sous les seuils de sécurité autorisés - un point particulièrement scruté.
« La NASA a réussi à ravitailler sa fusée SLS en carburant et a procédé au compte à rebours du lancement d'Artemis II », a indiqué l'agence dans son communiqué. Les nouveaux joints installés ont permis de sécuriser l'interface d'alimentation en carburant.
La répétition générale a également permis de valider plusieurs étapes clés : la fermeture des écoutilles de la capsule Orion, deux simulations complètes de la phase finale du compte à rebours, ainsi que le basculement des systèmes vers l'alimentation interne de la fusée. Selon la NASA, cette séquence permet notamment de vérifier « les derniers contrôles des ordinateurs de vol, des systèmes moteurs et des équipements au sol ».
Les astronautes vont entrent en quarantaine
Tout ne s'est pas déroulé sans accroc pour autant. Une anomalie de tension sur l'avionique des boosters, ainsi qu'une brève perte des communications au centre de contrôle, ont nécessité l'activation de procédures de secours. Mais ces incidents sont restés contenus, permettant à la répétition de s'achever avec succès.
De leur côté, les astronautes Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen entreront en quarantaine ce vendredi 20 février pour une période de 14 jours. Si la NASA n'a pas encore confirmé de date de lancement, il s'agit d'un signal plutôt encourageant pour la fenêtre de tir qui s'ouvrira en mars. L'agence doit désormais trancher et préciser la suite du calendrier.