La répétition générale a également permis de valider plusieurs étapes clés : la fermeture des écoutilles de la capsule Orion, deux simulations complètes de la phase finale du compte à rebours, ainsi que le basculement des systèmes vers l'alimentation interne de la fusée. Selon la NASA, cette séquence permet notamment de vérifier « les derniers contrôles des ordinateurs de vol, des systèmes moteurs et des équipements au sol ».