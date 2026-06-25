Le catalogue de Cartes.gouv.fr est, il faut l'admettre, assez impressionnant. On y trouve le plan IGN vectoriel (qui s'adapte dynamiquement au zoom), des photographies aériennes à 20 cm de résolution, le cadastre, les données socio-économiques de l'INSEE, et des cartes thématiques qui couvrent l'environnement, l'urbanisme, l'agriculture ou encore les forêts. On y accède via le bouton « Ma sélection de cartes » en haut à droite, comme on vous le montre sur l'image du dessus. Un petit moteur de recherche permet d'accéder, soit par mot-clé ; soit par catégorie, à l'une des centaines de cartes proposées. En tout, on compte 1 141 couches produites par l'IGN et ses partenaires, parmi lesquels le Museum national d'Histoire naturelle, l'Office français de la biodiversité, et les métropoles de Lyon et du Grand Paris, entre autres.