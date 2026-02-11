On le sait, l'essor de l'IA a déclenché une avalanche de batailles juridiques. OpenAI, Google, Anthropic et consorts ont tous été poursuivis, que ce soit pour le pillage de documents, l'utilisation d'oeuvres protégées par le droit d'auteur, mais également le manque de transparence concernant la collecte des données des utilisateurs. Les éditeurs de presse sont également très remontés contre la perte de trafic provoquée par les outils IA (robots d'indexation et résumés intelligents, notamment).