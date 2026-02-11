Amazon a un nouvel objectif en tête : devenir un intermédiaire incontournable dans la vente de licences de contenus à destination des IA. Une décision qui pourrait avoir des conséquences majeures.
Bien qu'il soit parfaitement conscient des dangers de la bulle IA, Amazon compte toujours se tailler la part du lion dans le domaine. Le géant de l'e-commerce a, l'an passé, investi massivement dans de nouvelles infrastructures et a offert ses services au gouvernement américain. Mais d'autres projets, tout aussi ambitieux, sont également en préparation.
Amazon rêve d'une place de marché de contenus IA
On le sait, l'essor de l'IA a déclenché une avalanche de batailles juridiques. OpenAI, Google, Anthropic et consorts ont tous été poursuivis, que ce soit pour le pillage de documents, l'utilisation d'oeuvres protégées par le droit d'auteur, mais également le manque de transparence concernant la collecte des données des utilisateurs. Les éditeurs de presse sont également très remontés contre la perte de trafic provoquée par les outils IA (robots d'indexation et résumés intelligents, notamment).
La semaine dernière, Microsoft a proposé un début de solution pour apaiser les tensions : la firme a lancé une place de marché pour mettre fin au scraping sauvage. Elle permet notamment aux sociétés IA d'acheter des licences aux médias pour entraîner leurs modèles en toute légalité. Si elle semble partir d'un bon sentiment, l'initiative semble, avant tout, avoir été pensée comme un bouclier pour se prémunir contre de nouveaux procès.
On apprend aujourd'hui qu'Amazon envisage également de se lancer dans le domaine en proposant sa propre plateforme. C'est du moins ce que la firme a, selon The Information, laissé entendre à certains éditeurs, peu avant une conférence Amazon Web Services qui s'est tenue cette semaine. Interrogé par TechCrunch, un porte-parole d'Amazon n'a pas souhaité confirmer l'existence de ce projet.
Une future mainmise sur les contenus journalistiques ?
Cette nouvelle initiative donnerait la possibilité aux sociétés IA de montrer patte blanche mais aussi aux éditeurs qui concèdent leur licences d'obtenir de nouveaux revenus. Elle irait également plus loin que les accords individuels, qui sont actuellement la norme dans le secteur. Elle pourrait, en revanche, favoriser les grands groupes et laisser sur le carreau de nombreux éditeurs de taille plus modeste.
Faut-il laisser autant de pouvoir à Amazon (ou à Microsoft) ? Bien positionnée du côté matériel avec ses puces IA Trainium, la firme a déjà mis sur le marché la plateforme de développement de services IA personnalisés Bedrock et est aussi en passe d'injecter des sommes folles dans OpenAI. Désormais la voici en compétition avec Microsoft pour devenir un intermédiaire incontournable dans la vente de contenus journalistiques.
L'ère du pillage des données pour l'entraînement des IA touche peut-être à sa fin mais l'arrivée de ces nouvelles places de marché risque de renforcer le contrôle des grands acteurs sur l'information. Au risque de l'appauvrir irrémédiablement ?