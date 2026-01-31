Les avocats des éditeurs avaient déjà représenté des auteurs dans l’affaire Bartz contre Anthropic, dans laquelle l’entreprise utilisait des livres protégés. Le procès avait été évité de justesse grâce à un accord à l’amiable négocié à 1,5 milliard de dollars, soit environ 3 000 dollars par œuvre. Le juge William Alsup avait toutefois estimé que l’acquisition de contenu piraté restait illégale, même si certains usages pouvaient relever de l’exception de citation.

Mais dans cette nouvelle plainte, les éditeurs montrent que les téléchargements de 20 000 chansons ne constituent pas un incident isolé. Chaque chanson, chaque partition et chaque parole a été collectée pour alimenter les modèles commerciaux d’Anthropic sans verser de rémunération aux auteurs. Des archives pirates de plusieurs centaines de téraoctets ont fourni les fichiers utilisés pour entraîner Claude.

Les documents déposés précisent comment les œuvres ont été organisées et intégrées. Les plaignants pointent la supervision des dirigeants et prouvent que cette opération n'a plus rien d’une simple collecte automatisée.