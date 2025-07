La rencontre entre Clara Chappaz et Brad Smith était liée à l'initiative Choose France, défendue par Emmanuel Macron depuis 2017 pour pousser les géants de la Tech à investir dans l'Hexagone. Microsoft, présent dans le pays depuis 42 ans maintenant, a d'ailleurs multiplié les annonces. On peut évoquer le lancement de l'offre cloud Bleu, portée par Orange et Capgemini avec distribution des services Microsoft, de nouveaux data centers et un soutien à l'écosystème local. Sur le papier, tout semble cohérent.