Yanko_5

Salut

Pour moi, pour le moment, cette astuce fonctionne (PC avec Google Chrome à jour depuis 3 jours) :

Ouvrez Google Chrome et rendez-vous sur le site de Vinted.

Dans la barre de recherche du site, tapez n’importe quel type d’article (ex : jean, short, t-shirt, jupe, chaussures, etc.).

Une fois que les résultats s’affichent, connectez-vous avec votre identifiant (email) et votre mot de passe.

Cela débloque l’accès à la connexion.

Pour moi, cette méthode fonctionne pour le moment.