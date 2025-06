Parmi les failles découvertes, certaines classées de gravité moyenne à élevée exposent les imprimantes à des risques notables, tel que l'interruption du service via des attaques DoS, l'ouverture non sollicitée de connexion TCP, la fuite de mots de passe liés à des services externes ou encore l'exécution de requêtes HTTP malveillantes. Plus inquiétant encore, Rapid7 révèle que six des huit vulnérabilités identifiées peuvent être exploitées sans aucune authentification préalable.

Si la majorité de ces vulnérabilités ont depuis été corrigées par Brother, l'entreprise reconnaît toutefois que la faille identifiée sous le code CVE-2024-51978 ne peut pas être entièrement résolue via une simple mise à jour du firmware. Pour y remédier, un nouveau procédé de fabrication a été mis en place afin d'éviter que les futurs modèles soient exposés. Rassurez-vous, pour les appareils déjà en circulation, la société japonaise propose une solution de contournement.

Enfin, sachez qu'en plus des 689 modèles d'imprimantes Brother, 46 imprimantes Fujifilm, six Konica Minolta, cinq Ricoh et deux Toshiba ont également été affectées par les failles de sécurité mercredi dernier.