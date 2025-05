Les experts de GData Software expliquent avoir repéré un nouveau malware. Ces derniers ont été contactés par un YouTuber ayant voulu tester l'imprimante Procolored UV. Il a reçu une alerte de son antivirus après avoir téléchargé les pilotes de cette dernière. Les composants logiciels répertoriés sur le site du fabricant pointent vers le service de stockage en ligne Mega.

Le fabricant propose sur son site des pilotes pour plusieurs de ses modèles : F8, F13, F13 Pro, V6, V11 Pro et VF13 Pro. Selon les experts, au total, 8 Go de fichiers sont hébergés sur Mega.nz. Or un scan antivirus n'annonce rien de bon. Selon GData :