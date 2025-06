Si comme l'auteur de ses lignes vous avez déjà joué avec Image Playground, vous avez pu constater que le générateur d'images est assez rigide, proposant des portraits de nos proches, dans des décors ensuite générés selon les différentes indications données par l'utilisateur.

La première amélioration apportée par iOS 26 touche au moteur de génération d'images, à la fois plus précis et plus fourni comme le montre ces quelques exemples donnés par MacRumors. Les visages apparaissent plus détaillés, avec l'apparition de rides sur le front, des ombres plus naturelles, et les poses sont plus expressives et plus variées. La différence saute aux yeux après quelques essais, et ce dans les trois styles par défaut.