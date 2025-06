« Notre collaboration avec Mars étend notre écosystème centré sur les joueurs à l’univers du snacking, avec des snacks spécialement conçus pour booster l’énergie et la concentration : parfait pour faire face aux sessions de jeu les plus intenses » indique Razer. La gamme de produits Respawn se décline en deux catégories : les chewing-gums et les bonbons à la menthe, pour accompagner les joueurs dans le feu de l’action, mais aussi des goûts plus doux pour les sessions de jeu nocturnes.