Razer vise les 100% d'énergies renouvelables à l'horizon 2025

Enfin, Razer remet en avant la campagne Sneki Snek. Nommé d'après sa mascotte, l'événement est organisé en partenariat avec Conservation International et a pour objectif la sauvegarde d'un million d'arbres grâce à la vente de peluches Sneki Snek que l'on imagine respectueuses de l'environnement.

À l'heure actuelle, la campagne a déjà permis de sauver 170 000 arbres et Razer entend proposer de nouveaux produits Sneki Snek à chaque seuil de 250 000 arbres : l'achat d'un produit Sneki Snek permet, selon Razer et Conservation International, la sauvegarde de 10 arbres. Pour en savoir plus sur cette campagne, rendez-vous sur le site mis en place par Razer.

Forcément, ces bonnes actions font partie d'un plan de communication bien huilé de la part de Razer. Reste que si ces initiatives se vérifient, elles ne peuvent pas faire de mal.