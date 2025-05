On le dit ringard, mais il y a quelque chose de rassurant dans le GIF. Pas tout à fait une vidéo, plus vivant qu’un meme, il continue de faire sa vie sur les réseaux, les apps de messagerie et les fils Slack ou Discord. Du moins, chez les plus de 35 ans. Microsoft semble avoir compris le potentiel de ces petites boucles animées chez son public d’âge mûr et s’apprête à les intégrer directement dans Windows 11, via une mise à jour de son outil Capture d’écran.