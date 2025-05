C'est le branle-bas de combat dans l'ouest parisien. Le département des Hauts-de-Seine a en effet annoncé dans la matinée du mardi 20 mai avoir subi une cyberattaque « de grande ampleur ».

« Toutes les mesures sont mises en œuvre pour évaluer l'impact, protéger les données des agents et des usagers et rétablir les accès au réseau et aux applications. Les équipes et les prestataires du système informatique sont pleinement mobilisés en ce sens » a indiqué le département, qui n'a pas donné plus d'information sur les éventuels auteurs ou sur la nature de l'attaque.