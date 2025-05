À mesure que la masse salariale croît dans une entreprise, il devient plus compliqué de tirer les recrutements vers l'excellence. Là encore, l'IA est une alliée indispensable. Elle permet un suivi individualisé des compétences, des recommandations de formations, une planification des entretiens…

Avec un tel logiciel RH, vous bénéficiez d'outils de gestion, et devenez plus apte à proposer des plans de formation tout en assurant un suivi des compétences plus juste et personnalisé. De quoi déboucher sur des parcours plus fluides et engageants.