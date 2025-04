Pour Peugeot, cette offre vise essentiellement à rassurer les clients sur la fiabilité, mais aussi sur la recharge des modèles 100% électriques. Ces derniers auront ainsi 3 mois (ou 3000 km) pour se faire un avis on ne peut plus concret sur leur véhicule électrique, et jauger si celui-ci répond (ou non) à leurs besoins.

L'occasion idéale pour essayer en conditions réelles cette Peugeot e208 ou encore ce Peugeot e3008 qui vous fait de l'œil, même s'il convient de rappeler que seul le financement en leasing est concerné ici, et qu'à défaut de conserver votre véhicule électrique, il faudra impérativement se rabattre sur un autre véhicule (thermique ou hybride) de la marque française.