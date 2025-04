Les messageries modernes s'articulent principalement autour de la synchronisation avec un serveur distant. C'est sur ce terrain que Pigin souhaite se démarquer. Contrairement aux plateformes cloud au sein desquelles les messages sont stockés à distance et souvent soumis à des restrictions propriétaires, Pidgin entend permettre aux utilisateurs de conserver leurs données directement sur leur machine.

Pidgin crée ainsi une base de données au sein de laquelle il sera possible d'effectuer des recherches parmi l'ensemble de ses discussions.

En développement depuis 16 ans, la version 3 de Pidgin - feu gAIM - reste fidèle à ses racines open source en intégrant le framework GTK4 et en proposant une compatibilité expérimentale avec IRCv3 via Flathub Beta. Les premières versions alpha, numérotées 2.90 et 2.91, ont été lancées respectivement en janvier et avril 2025.

Bien évidemment, les développeurs en ont profité pour faire le ménage. Ils ont réécrit le code pour éliminer les anciens protocoles obsolètes comme AIM ou MSN tout en gommant de potentielles vulnérabilités.