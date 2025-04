Les derniers mois n'ont pas fait du bien à Tesla, dont l'image a profondément pâli à cause des frasques et de l'engagement politique de son patron Elon Musk. Les ventes de la marque sont ainsi en chute libre en France, alors que certains propriétaires de ces véhicules électriques peuvent dorénavant être mis mal à l'aise par leur association - certes très indirecte - avec l'homme le plus riche du monde. Une situation dont Renault veut clairement profiter !