La frontière entre la science-fiction et la réalité semble de plus en plus mince. Le Royaume-Uni finance actuellement des projets de recherche visant à utiliser l'IA pour prédire où et quand les crimes violents sont les plus susceptibles de se produire. L'objectif officiel est d'optimiser le déploiement des forces de l'ordre et de prévenir ces actes graves. Cependant, cette initiative de « police prédictive » réveille le spectre d'une société sous surveillance algorithmique et suscite de vives inquiétudes.