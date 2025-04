« Lorsque l'agence nous a soumis cette idée, je me souviens avoir pensé que c'était une idée folle, mais aussi géniale ! Les joueurs ne veulent pas interrompre leur jeu pour manger. C'est amusant, c'est différent et cela résout un vrai problème comme seul Haraku peut le faire » s'est enthousiasmé le responsable marketing du groupe Ismaya (auquel appartient Haraku Ramen), Dewa Ari.

La communauté gamer est extrêmement importante en Indonésie. Autant dire que pouvoir manger tranquillement son ramen sans avoir à lâcher la manette ne pouvait que plaire à un large public sur place. Et devant le succès important de cette opération publicitaire, on se demande maintenant si le produit ne va pas revenir de manière plus durable sur le marché !