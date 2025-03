Son utilisation s'est ensuite étendue à diverses applications de messagerie instantanée populaires en Chine, comme QQ et WeChat. Le principe est on ne peut plus simple, vous serez d'accord. Plus on ajoute de « 3 » après le « 2 » initial, plus le rire exprimé est intense. C'est l'équivalent numérique d'un « LOL » ou d'un « hahaha » bien appuyé.