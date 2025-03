Au début de la semaine, le monde apprenait une indélicatesse de l'administration Trump, qui avait invité un journaliste dans une conversation ultra-secrète tenue sur Signal et détaillant une opération de bombardements sur le Yémen. Depuis, l'application a connu un regain de popularité, avec les hackers russes qui l'inspecteraient un peu plus attentivement, et des téléchargements en hausse !