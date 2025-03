Après son lancement en Irlande et en Espagne en toute fin d'année dernière, TikTok poursuit donc son expansion européenne et débarque en France à compter de ce lundi 31 mars 2025. « La plateforme offre à plus de 25,1 millions d'utilisateurs en France une nouvelle expérience d’achat immersive et interactive, directement sur l’application : le "Discovery e-commerce" » indique le groupe dans un communiqué de presse.