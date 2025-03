Disponible gratuitement, Notion est un service incontournable dans le domaine de la prise de notes et de la gestion de tâches. Il a séduit plus de 100 millions de personnes qui l'utilisent pour organiser toutes sortes d'informations utiles, que ce soit pour des besoins professionnels ou non. L'application ne cesse d'évoluer : l'an passé, après le rachat de la messagerie Skiff, Notion a notamment mis en place un client mail sécurisé.