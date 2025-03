Connu sous le nom de "laser rot", ce défaut de fabrication toucherait plus de 300 titres sortis chez Warner Bros entre 2006 et 2008. Il s'agit d'un problème qui survient lorsque les couches du disque se détériorent prématurément, non en raison d'un mésusage de son propriétaire, mais bel et bien à cause d'une faille dans le processus de fabrication à l'époque.



D'un point de vue technique, le "laser rot" est lié à l'altération du substrat du disque, qui est constitué de plusieurs couches, dont une couche métallique réfléchissante. Lorsque la couche d'aluminium, qui permet la lecture du disque par un laser, se dégrade, cela entraîne une perte de signal ou une incapacité à lire les données correctement.