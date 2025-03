L'éditeur de Redmond explique que Microsoft Publisher ne sera plus disponible au sein de la souscription Microsoft 365. Les abonnés ne seront donc plus en mesure d'ouvrir ou d'éditer un document et pour les détenteurs d'une licence perpétuelle, l'outil ne sera plus pris en charge. Cela coïncide avec la date de fin de support d'Office 2021 LTSC.

Ces dernières années, Microsoft a enrichi ses applications avec de nouveaux modèles à utiliser. L'éditeur a également conçu Microsoft Designer, une version modernisée de Publisher alimentée par de l'intelligence artificielle pour, par exemple, générer des visuels uniques à partir d'une description textuelle.

Microsoft a publié un tableau de concordances de fonctionnalités :