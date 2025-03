Avec plus de 113 millions d'utilisateurs actifs dans le monde, Duolingo est l'une des apps les plus populaires pour ceux qui souhaitent apprendre une nouvelle langue. Grâce aux méthodes de motivation peu orthodoxes de sa mascotte, le hibou Duo, cette plateforme a su se construire une identité des plus remarquables. Récemment, par exemple, Duo a tragiquement perdu la vie et un défi mondial a été lancé pour ressusciter l'oiseau. Grâce à la mobilisation des apprenants, Duo est rapidement revenu d'entre les morts.