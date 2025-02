Le PictoChat original a fait ses débuts en 2004 avec la première Nintendo DS. Cette application préinstallée permettait aux utilisateurs de communiquer via Wi-Fi local, créant ainsi un espace de messagerie intimiste et créatif. Malgré ses limitations techniques - notamment la nécessité pour les interlocuteurs d'être connectés au même réseau Wi-Fi - Nintendo a continué à inclure PictoChat sur les modèles DS Lite (2006) et DSi (2009).