Anthropic ne cache pas ses intentions : utiliser Pokémon Rouge comme banc d'essai grandeur nature pour son modèle Claude 3.7 Sonnet. Il ne s'agit pas seulement de prouver qu'une IA peut jouer à Pokémon, mais de démontrer sa capacité à interagir avec un environnement visuel complexe, à interpréter des informations non textuelles et à exécuter des actions en conséquence.

Cette approche tranche avec les tests d'IA traditionnels, souvent cantonnés à des tâches de traitement du langage ou de génération de code. Avec Pokémon, Anthropic explore de nouveaux horizons et place son IA face à des défis plus concrets et ludiques. L'enjeu est de taille : montrer que Claude 3.7 Sonnet est capable de comprendre et de maîtriser des environnements virtuels interactifs, ouvrant la voie à des applications futures potentiellement nombreuses, notamment dans le domaine de l'assistance virtuelle ou de la robotique.

L'aventure Pokémon de Claude 3.7 Sonnet sur Twitch n'est peut-être que le début d'une nouvelle tendance. Voir des IA s'attaquer à des jeux vidéo, et plus particulièrement à des titres aussi populaires et complexes que Pokémon, pourrait devenir monnaie courante. Au-delà du simple divertissement, ces expériences permettent de repousser les limites de l'intelligence artificielle et d'explorer de nouvelles pistes de développement.