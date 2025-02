Qui veut voyager loin ménage sa monture, mais pour étendre l'exploration spatiale, il est nécessaire de trouver des sources de carburant en dehors de la Terre. La Lune semble la planète idéale, par sa faible gravité et la présence de ressources potentielles.

Quant à l'oxygène, composant essentiel du carburant de fusée, il pourrait être extrait du régolithe lunaire. Une étude publiée dans la revue The Proceedings of the National Academy of Sciences, (PNAS), quantifie l'énergie requise pour cette extraction. Ce travail cherche à évaluer s'il est possible de transformer la Lune en un dépôt de carburant. Après tout, on cherche bien à y vivre, c'est d'ailleurs l'une des missions du programme Artemis.