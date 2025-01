Imaginez. Un beau matin, en vous rendant sur Facebook ou sur Instagram, vous découvrez que vous êtes abonné à Donald Trump, J. D. Vance et Melania Trump, alors même que vous ne les avez jamais suivis. C'est ce qui est arrivé à de nombreux inscrits aux services Meta cette semaine, et cela n'a pas manqué de susciter l'indignation et la colère.