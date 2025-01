Zastava

Bonjour,

Il serait bon que l’auteur de l’article se renseigne sur nos ancêtres.

Depuis deux millions d’années et Homo erectus, on est plus du tout des chimpanzés (c’est en partie ironique car on se sépare des chimps vers - 6 millions d’années) et des homos erectus , sortis d’Afrique, ont été retrouvés en Chine ou à Java. Donc déjà, ce n’était pas des manches.

Ensuite, vers - 400 000, on a les dénisoviens, les néandertaliens qui était aptes à vivre sous des climats rigoureux et à pratiquer la chasse à tous les animaux , donc ils maitrisaient bien l’artisanat et les déplacements dans tous les sens.

Les premières peintures , qui sont elles aussi en 3D vu que faites sur de la roche, retrouvées datent des environ de - 40 000 ans.

En - 20000, nos " ancêtres " auraient déjà mis le pied en Amérique du Nord et peut être même du sud et habitaient depuis longtemps en Sibérie du Nord indiquant une maitrise parfaite de tout ce qu’il faut pour y survivre.

Il n’y a absolument aucune différence de conceptualisation entre ces lointains ancêtres et nous. Je dirais même que, c’est pire que cela, car NOUS, sommes devenus en 50 ans, pour beaucoup d’individus, l’équivalent des chimpanzés.

Mais bon les générations formées par Netflix , youtube etc et l’abrutissement dirigé de l’école, etc imaginent, dans leur ignorance totale, que nos ancêtres étaient des singes et que NOUS somment le sommet de l’évolution intellectuel.