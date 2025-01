Jusqu’à présent, l’iPhone gérait l’enregistrement audio en mono, ce qui pouvait sembler un peu désuet pour une technologie mobile aussi avancée. Désormais, l’option « stéréo » fera son entrée. En termes concrets, cela signifie que, lors de votre capture d’écran, l’iPhone exploitera plusieurs micros intégrés pour créer une spatialisation sonore plus réaliste. Pour un tuto, cette nouveauté ne changera peut-être pas radicalement la donne, mais si vous faites un commentaire vidéo où la qualité de l’ambiance est primordiale, ce petit plus fera certainement la différence. Imaginez l’effet quand vous montrerez à vos proches vos dernières trouvailles ou que vous enregistrerez une démonstration pour vos collègues. De quoi donner un air nettement plus pro à vos productions.

En plus, cette capacité pourrait se révéler utile si vous êtes dans un environnement bruyant. Les micros de l’iPhone tenteront alors de mieux cerner votre voix et d’offrir une restitution sonore plus claire. Évidemment, Apple n’a pas annoncé de miracle, mais c’est une belle avancée pour tout ce qui touche à la captation sonore.