Du côté de chez Microsoft, on s'attèle à optimiser la façon dont sont conçus, fabriqués, distribués et utilisés les produits, afin de réduire l'impact sur l'environnement. Rappelons que l'objectif du géant américain est de devenir une entreprise « zéro déchet », « carbone négatif » et « eau positive » d'ici à 2030. Et pour le groupe, cela passe également par une meilleure gestion de la durabilité des consoles Xbox.