nikon561

ouais, alors c’est ce qui nous avait été vendu aussi, et puis d’année en année, la facture explose, le nombre de ramassage diminue.

en 4 ans, facture x2, et limite de 12 levée annuelle (contre aucune limite au départ), 10€ et quelque la levée supplémentaire.

par contre, si tu fais gaffe et fait MOINS de 10 levée, rêve pas, ont te rembourse pas la différence.

et depuis cette 2024 limite également du nombre de passage en déchetterie.

on attend de voir les nouvelles restrictions + l’augmentation de 2025…

et bientot, ce sera egalement une limite de poid annuel…