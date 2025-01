Depuis plusieurs années, les alarmes des iPhone calent au démarrage. On vous avait parlé sur Clubic de la panne de 2010 et de celle de 2011. Malgré les mises à jour successives d'iOS, ces anomalies persistent et signent. Le problème résiste même après la mise à jour iOS 18.2.1, bien qu'Apple ait déjà fait amende honorable par le passé.

Frustrés, certains utilisateurs signalent que ces erreurs ruinent leur quotidien, en les faisant arriver en nage et en retard à des événements importants, à des réunions ou à des examens. Si certains d'entre eux ont choisi des solutions provisoires et ont désactivé certaines fonctions, ou bien sont revenus aux bons vieux réveils manuels, rien n'est réparé pour autant, d'autant que ce problème touche divers modèles d'iPhone et semble concerner plusieurs versions d'iOS.