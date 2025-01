Si vous aviez dans l'idée de contourner la réglementation en vous passant de faire le plein d'AdBlue, oubliez tout de suite. Les autorités renforcent leur arsenal de contrôle pour traquer les fraudeurs. Les centres de contrôle technique, déjà fort affairés avec les deux-roues depuis avril 2024, s'équipent de nouveaux outils de détection ultra-performants. Ces dispositifs repèrent toute manipulation ou désactivation du système antipollution, une pratique jusque-là difficilement décelable.

Et quand on sait que les contrevenants risquent une amende de 7 500 euros, on imagine aisément que rares vont être les rebelles. Cette mesure dissuasive cible particulièrement les automobilistes qui désactivent leur système AdBlue pour éviter les désagréments techniques et les coûts de réparation.

Quoi qu'il en soit, au-delà de l'aspect purement financier, il en va de la santé de notre environnement et, par extension, de la nôtre. Toutefois, on sent bien que les véhicules diesel ne sont plus adaptés à nos préoccupations écologiques. Or, dans l'immédiat, aucune alternative économique n'est viable.

Pris entre l'enclume et le marteau, les conducteurs de véhicules diesel vont devoir mettre la main au portefeuille pour respecter la planète.