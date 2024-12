L'idée ne vous est pas totalement étrangère, et pour cause ! Netflix avait déjà tenté l'expérience avec son propre bouton de lecture aléatoire, déployé pour tous les utilisateurs en 2021 après une phase de test. Le principe était le même : proposer un contenu au hasard pour les abonnés en panne d'inspiration. Sauf que, coup de théâtre, le géant du streaming a discrètement retiré cette fonctionnalité en 2022, sans jamais vraiment expliquer les raisons de cette disparition. Un mystère qui plane encore aujourd'hui sur le monde du SVOD.

Alors, pourquoi YouTube déterre-t-il cette fonctionnalité, qualifiée par certains d'obsolète par le passé ? Plusieurs hypothèses sont sur la table. D'abord, cela pourrait être une manière pour la plateforme de valoriser des contenus moins visibles, qui se perdent dans la masse des recommandations algorithmiques classiques. Ensuite, c'est peut-être une stratégie pour booster l'engagement des utilisateurs, les encourageant à rester plus longtemps sur la plateforme en leur proposant une expérience plus passive et divertissante. Enfin, on peut imaginer que YouTube cherche simplement à se différencier de ses concurrents, en misant sur une fonctionnalité que Netflix a abandonnée. Qui sait, peut-être que YouTube a trouvé le chaînon manquant pour faire fonctionner cette idée !