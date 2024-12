Alors que les offres du Black Friday et du Cyber Monday ont profité à de nombreux consommateurs, et que les soldes se profilent, une autre forme de commerce en ligne, bien plus sombre, connaît également son pic d'activité. L'unité de cybercriminalité de Bitdefender a infiltré des plateformes illégales pour comprendre leur fonctionnement et alerter sur leurs dangers. De faux papiers aux données volées, en passant par des services frauduleux, ces marketplaces clandestines copient les codes du e-commerce traditionnel.