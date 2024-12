Le studio à l'origine d'Assassin's Creed ou de Far Cry est en difficulté depuis déjà un certain temps, difficultés matérialisées par un cours à la bourse en chute libre depuis maintenant plusieurs années. La seule chose qui depuis fait bouger son cours à la hausse, ce sont les rumeurs de rachat. Déjà au mois d'octobre, il avait repris du poil de la bête. Et ces derniers jours, une nouvelle rumeur a une fois encore le même effet.