En collaboration avec Microsoft, Ubisoft a développé des correctifs « temporaires » pour les jeux Star Wars Outlaws et Avatar : Frontiers of Pandora. Ces correctifs permettent désormais aux joueurs de ces titres de mettre à jour leur système vers Windows 11 24H2 sans rencontrer de problèmes de compatibilité majeurs. La firme de Redmond précise toutefois que des problèmes de performances peuvent encore survenir…



Comme l'indique la documentation officielle de Microsoft, « Star Wars Outlaws et Avatar : Frontiers of Pandora ne sont plus affectés par ce problème grâce à des correctifs temporaires déployés par Ubisoft. Bien que ces correctifs atténuent les plantages, les joueurs peuvent toujours rencontrer quelques problèmes de performances ».