La nouvelle fonctionnalité de traduction de Soda PDF marque une avancée majeure dans l'industrie de la gestion documentaire. Cette innovation permet aux utilisateurs de traduire leurs documents PDF vers l'anglais, l'allemand, le français, l'italien, l'espagnol ou le portugais, tout en conservant parfaitement le formatage d'origine.

Propulsée par la technologie DeepL, reconnue pour la qualité de ses traductions, cette fonctionnalité garantit des résultats professionnels et fidèles au texte source. L'intégration transparente de cet outil de traduction dans l'interface de Soda PDF permet une expérience utilisateur fluide et intuitive, éliminant la nécessité de jongler entre différentes applications. "Notre outil de traduction intégré à notre application Soda PDF a été conçu pour préserver fidèlement le format original des documents tout en garantissant une qualité de traduction optimale. Nous visons à offrir une expérience utilisateur fluide et professionnelle", explique le CTO de Soda PDF.