Une solution gratuite qui tient ses promesses, même pour un usage pro

Ces limites n’empêchent pas PDF24 de s’imposer comme un outil fiable, y compris dans un cadre professionnel. Pour fusionner des contrats, compresser des fichiers volumineux avant un envoi ou protéger vos PDF avec un mot de passe, PDF24 s’avère rapide et efficace.

Cependant, si vos besoins incluent des fonctions plus poussées, comme l’OCR, des outils collaboratifs ou une édition plus avancée des PDF, PDF24 peut montrer ses limites. Adobe Acrobat Reader Pro, par exemple, offre des fonctionnalités beaucoup plus complètes : une édition poussée, une gestion avancée des signatures électroniques, une plus large palette de formats de conversion, et des outils collaboratifs parfaitement adaptés aux professionnels. Mais avant de vous tourner immédiatement vers cette solution payante, jetez donc un œil à PDF24. Ses nombreuses fonctionnalités pourraient bien répondre à vos besoins sans coût supplémentaire.

PDF24 est l’une des rares solutions gratuites à tenir ses promesses. Complet, performant et utilisable sans connexion Internet, il répond parfaitement aux besoins du quotidien, que ce soit à titre personnel ou professionnel. Bien sûr, ses limites existent, mais elles concernent surtout des usages très spécifiques. Si vous cherchez un logiciel fiable et sans piège, vous pouvez arrêter vos recherches : PDF24 est ce qu’il vous faut.