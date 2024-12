De plus, à l'arrière, la banquette a été remplacée par un siège unique positionné au centre et réglable en hauteur. Ce siège principal pivotant permettra au pape de se déplacer de manière flexible et de s'adresser au public sous différents angles. Derrière le siège unique, deux sièges simples ont été intégrés à gauche et à droite pour des passagers supplémentaires.

Le toit a quant à lui été retiré au niveau du montant B, et le pilier B lui-même a été intégré dans la paroi latérale pour créer un profil latéral unique. Enfin, et comme les précédentes papamobiles, le véhicule est peint en blanc perle classique à l'extérieur.