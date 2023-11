Ferrari serait-il le seul constructeur européen à comprendre comment développer une voiture électrique ?

Ferrari avance résolument dans le développement de sa première voiture électrique, prévue pour 2025. L'approche adoptée par la marque au cheval cabré est particulièrement innovante dans le secteur automobile, puisqu'elle s'inspire directement des méthodes utilisées dans l'industrie de la tech pour tester des appareils électroniques.

Cette méthode, connue sous le nom de « Hardware in Loop » (HIL), permet de simuler le comportement des produits en phase de mise au point en reproduisant différentes situations de conduite. Ces tests sont couramment appliqués aux smartphones et aux ordinateurs, et ce, depuis longtemps, et sont maintenant adaptés à l'automobile.

En effet, les voitures étant de plus en plus connectées et, plus encore, en s’électrifiant, elles voient le paradigme de leur conception changer. Tesla l'a bien compris, et c'est d'ailleurs l'une des raisons de son succès. Pour Elon Musk, l'idée était d'abord de regrouper le travail de développeurs puis d'y intégrer tout l'ensemble mécanique « classique ». Si les constructeurs traditionnels sont tant à la peine pour développer leurs véhicules électriques (et dans le même temps faire baisser les coûts) c'est parce qu'ils pensent le véhicule comme un ensemble « hardware » dans lequel il faut tenter de faire rentrer au mieux des interfaces « software ». Si évidemment l'un ne va pas sans l'autre, la logique de conception basée sur un univers environnemental (comme l'avait déjà pensée Apple, par ailleurs) était jusqu'à présent une inconnue pour les constructeurs traditionnels. Mais les choses sont en train d'évoluer.