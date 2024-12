Francis7

C’est bien connu et bien dans les moeurs de surveiller les gens via les réseaux sociaux. Certains se font virer parce qu’ils ont critiqué leur employeur sur Facebook, par exemple, et c’est reconnu par la justice. Et puis c’est sûr qu’au travail, il ne faut pas utiliser ses appareils personnels sur l’intranet de l’entreprise, ni poster sur les forums, ni abuser des appels personnels sur son poste fixe de travail…J’imagine donc bien le iCloud qui vient s’immiscer dans tout cela. En plus les navigateurs et les comptes peuvent être synchronisés alors il faut faire attention à ce qu’ils ne le soient pas.

De plus en plus, travail et vie privée finissent par se côtoyer mais je ne trouve pas cela trop dérangeant dans mon train train sans intérêt de vie. lol