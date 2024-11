Glauber Contessoto n'est pas qu'un simple investisseur. Comme le raconte le site Decrypt, il est devenu une marque à part entière. Sa saga Dogecoin l'a propulsé de modeste employé à influenceur crypto avec 115 000 abonnés YouTube et plus de 350 000 followers sur X.com. Son documentaire « This is Not Financial Advice » lui a rapporté 690 000 dollars en contrats de sponsoring avant même sa sortie en juin 2023. Ce parcours ressemble à un script hollywoodien : un gars lambda qui mise tout sur une cryptomonnaie mème, survit à un krach monumental et se reconstruit en entrepreneur numérique avant de devenir à nouveau millionnaire, comme il l'annonce sur son compte X.com : « J'ai 1,2 million de dollars dans #DOGE actuellement... et ça n'est que le début », dit-il.