L'ASEF (Association Santé France Environnement) définit les métaux lourds de cette manière sur son site : « Les métaux lourds sont généralement définis comme des éléments métalliques naturels dont la masse volumique est supérieure à 5 000 kg/m3 ». Une définition en apparence simple, mais qui ne fait pas l'unanimité dans la communauté scientifique.

« Je préfère parler d'éléments », explique le Professeur Manish Arora, vice-président de médecine environnementale à l'École de Médecine Mount Sinai de New York. Si on rapproche fait souvent le lien entre métaux lourds et toxicité, cette distinction sémantique reflète une réalité plus complexe : la toxicité d'un élément ne dépend pas de sa masse, mais d'interactions multiples avec notre physiologie.